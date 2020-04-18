В Подмосковье запрещено строительство до 1 мая

Ограничение на проведение строительных работ в Подмосковье продлится до 1 мая, указано в постановлении губернатора региона, опубликованного на сайте регионального правительства.

"С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить ... выполнение строительных, ремонтных работ", - говорится в документе.

Исключение составляет строительство медицинских учреждений, объектов связи, а также проведение работ, связанных с возведением и обслуживанием инфраструктуры аэропортов, железнодорожного и наземного транспорта.