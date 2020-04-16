Число погибших от коронавируса в Швейцарии превысило 1000 человек

По актуальным данным на 16 апреля, за сутки по всей стране выявлено 396 человек, заболевших COVID-19 и 44 случая со смертельным исходом. Таким образом, количество погибших достигла отметки в 1017 человек.

В Федеральном офисе общественного здравоохранения страны заявили, что общее количество заболевших коронавирусом в Швейцарии насчитывается 25 732 случая. В стране сделали 206 400 тестов на COVID-19, у 15% из них обнаружено заражение.