На сайте Change.org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Авторы петиции возлагают на него ответственность за срыв сделки ОПЕК+ и последующие последствия на сырьевых, фондовых и валютных рынках.
"9 марта цены на нефть падают на 30%, а курс рубля обваливается до значений 75,06 рублей за доллар и 85,7 рублей за евро. Уже 30 марта стоимость российской нефти упала до значений 1999 года. А позже Россия соглашается снизить добычу нефти на 1,8 млн баррелей; на 1,5 млн больше, чем нам предлагали сократить изначально", - сказано в описании петиции.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.