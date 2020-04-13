Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change.org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".

Авторы петиции возлагают на него ответственность за срыв сделки ОПЕК+ и последующие последствия на сырьевых, фондовых и валютных рынках.