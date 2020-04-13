Израильские медики предупредили о риске ожирения на самоизоляции

В Министерстве здравоохранения Израиля рассказали о последствиях карантина для населения страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

По прогнозам израильских врачей, в период самоизоляции горожане могут баловаться частыми перекусами и есть больше обычного, что грозит им появлением лишнего веса: так, из-за малоподвижного образа жизни до 60% населения страны может набрать 5-7 килограммов. Это в свою очередь может негативно сказаться на самочувствии этих граждан и спровоцировать появление ряда хронических заболеваний (например, сахарного диабета).

Чтобы оставаться в прежней форме, горожанам стоит сделать упор на употребление фруктов и овощей, а продукты вроде сосисок и полуфабрикатов — напротив, исключить из своего рациона.