Патриарх Кирилл обратился с посланием ко всем христианам

12 апреля православные христиане России праздновали Вербное воскресенье. А с понедельника начали готовиться к самому светлому празднику - Пасхе.

В этом году из-за эпидемии коронавируса и объявленного в регионах страны режима самоизоляции посещать пасхальную службу в храмах не рекомендует ни Роспотребнадзор, ни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом он напомнил в своем послании Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам.