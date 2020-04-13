12 апреля православные христиане России праздновали Вербное воскресенье. А с понедельника начали готовиться к самому светлому празднику - Пасхе.
В этом году из-за эпидемии коронавируса и объявленного в регионах страны режима самоизоляции посещать пасхальную службу в храмах не рекомендует ни Роспотребнадзор, ни Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Об этом он напомнил в своем послании Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.