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Лавров назвал космонавта номер один

Общество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал космонавта номер один для миллиардов людей, который первым покорил космос. Он напомнил, почему россияне отмечают 12 апреля День космонавтиви. Именно в этот день в 1961 году Советский Союз запустил в космос ракету с человеком на борту.

Лавров заявил, что для него и миллиардов людей Юрий Гагарин всегда будет "номером один". Именно он прославил Россию и стал олицетворением её достижений.

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