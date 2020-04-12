Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал космонавта номер один для миллиардов людей, который первым покорил космос. Он напомнил, почему россияне отмечают 12 апреля День космонавтиви. Именно в этот день в 1961 году Советский Союз запустил в космос ракету с человеком на борту.
Лавров заявил, что для него и миллиардов людей Юрий Гагарин всегда будет "номером один". Именно он прославил Россию и стал олицетворением её достижений.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.