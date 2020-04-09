Facebook решил запустить сервис знакомств, а теперь специально для пар он создал приложение Tuned. С помощью этого приложения у пар будет возможность создавать собственную интимную социальную сеть. О том, в чем опасность онлайн-общения, рассказала семейный психолог Ирина Обухова.

"Я считаю, что общение через экран — это противоестественно. Отрицать полностью онлайн-знакомства, онлайн-общение нельзя. Но параллельно должно быть нормальное человеческое общение.

Ничего не заменит энергетику человека: видеть глаза, понимать, что тебя слышат, что ты нужен, что ты важен. Какая техника это заменит? Сейчас устраиваются даже дни рождения по скайпу, и все делают вид, что им весело, но на самом деле далеко не весело, потому что элементарно хочется прикоснуться, обняться.

Человек так устроен, он — социальное существо, ему нужны контакты. Facebook разрабатывает приложения для двоих в связи с экстренной ситуацией, в который сейчас находятся люди. Но если такое общение становится нормой жизни, то это уже патология, которая приведет к депрессии, и в перспективе мы получим психически нездоровую нацию﻿", — заключила эксперт.