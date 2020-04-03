Авиарейсы для возвращения россиян из-за границы приостановлены

Авиасообщение приостановлено на неопределённый срок. Отменены в том числе запланированные ранее рейсы, график которых был составлен до 5 апреля.

Эти самолёты должны были доставить наших соотечественников, оказавшихся за границей, на родину.