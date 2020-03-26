С 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты зарубежных стран и по обратным направлениям, кроме рейсов для вывоза жителей РФ, полностью прекратится.

Поручение об этом правительство России направило Росавиации.

"Прекратить с 27 марта текущего года регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемого из аэропортов РФ в аэропорты зарубежных государств и в обратном направлении, кроме рейсов, связанных с вывозом граждан РФ на территорию России из других стран из-за распространения новой коронавирусной инфекции, а также полеты, производимые по отдельным решениям российского правительства", — указывается в тексте.