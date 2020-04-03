Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний

В Правительство РФ поступило письмо от руководителя Федерации независимых профсоюзов России.

В нем Михаил Шмаков предлагает ряд конкретных шагов для поддержания экономики страны в период пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса.

В частности, призывает Михаила Мишустина в целях "сохранения стабильности на рынке труда, поддержки работников и экономики страны" провести национализацию предприятий, стоимость которых снизилась из-за сложившейся экономической ситуации.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации.