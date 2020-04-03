В Правительство РФ поступило письмо от руководителя Федерации независимых профсоюзов России.
В нем Михаил Шмаков предлагает ряд конкретных шагов для поддержания экономики страны в период пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса.
В частности, призывает Михаила Мишустина в целях "сохранения стабильности на рынке труда, поддержки работников и экономики страны" провести национализацию предприятий, стоимость которых снизилась из-за сложившейся экономической ситуации.
Соответствующее письмо опубликовано на сайте организации.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.