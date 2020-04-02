Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому регионы получают право вводить ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В документе указаны организации, на которые карантинные меры действовать не будут.
Президентом продлён режим нерабочих дней по 30 апреля, кроме следующих организаций:
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.