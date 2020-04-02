Президент России Владимир Путин обратился к народу в связи с пандемией коронавируса. Одно из объявленных решений главы государства коснулось полномочий региональных властей.
Путин сообщил, что своим указом предоставил субъектам федерации дополнительные полномочия. До конца недели главы регионов должны решить, какой режим — самоизоляции или карантина — будет применён.
Вместе с тем решения по каким-либо дополнительным ограничениям региональные власти должны будут согласовывать с правительством.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.