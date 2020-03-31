Умерших от коронавируса будут хоронить в закрытых гробах

Власти Хабаровска призвали местное население ограничить время нахождения на кладбищах в предстоящие Пасху и Радоницу.

Жителям города рекомендовали прийти на непродолжительное время, чтобы только убраться на могилах. А помянуть близких посоветовали дома — из-за эпидемии коронавируса.

Также в местной администрации сообщили, что умерших от COVID-19 будут хоронить в закрытых гробах, которые обработают специальным способом.