Защита будет просить выпустить историка Соколова из СИЗО

Срок содержания под стражей доцента Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку, истекает 10 апреля.

Сегодня, 27 марта, состоится заседание Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга "о продлении меры пресечения".

Как сообщил журналистам (а заседание пройдет, согласно действующему в стране ограничению по работе судов из-за коронавируса, в закрытом режиме), адвокат Соколова, защита будет просить освободить историка из СИЗО.

Александр Почуев настаивает на том, что, учитывая возраст его подзащитного (Соколову 63 года — прим. ред), пребывание в следственном изоляторе "может быть опасно для его здоровья".

"Не стоит забывать и о том, что у Олега Соколова престарелые родители, они требуют постоянного ухода", — добавил адвокат.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что дело Соколова, уже утвержденное Генпрокуратурой, рассмотрят в установленный законом срок.

Пандемия и связанные с ней ограничения работы судов на это дело не повлияют.

Во многом причина этому в огромном общественном резонансе, которое сопровождает убийство юной аспирантки Анастасии Ещенко ее научным руководителем и сожителем, историком — наполеоноведом.

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