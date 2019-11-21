"Жестокие" удовольствия, или Почему люди жалеют преступников

Насилие и убийства, так осуждаемые обществом, как ни парадоксально, всегда это же общество и привлекали. По какой-то таинственной причине людям нравятся сериалы и фильмы про маньяков и серийных убийц, с особым удовольствием они смотрят "жестокие" ролики в соцсетях, интересуются криминальной сводкой новостей. Откуда в людях берутся такие тайные страсти — об этом Pravda. ru побеседовала с врачом-психиатром Московского института психоанализа Владимиром Файнзильбергом.

После трагедии, когда Соколов убил Анастасию Ещенко, стала наблюдаться странная тенденция — у доцента-психопата появились сторонники, многие стали за него заступаться. Почему у людей есть такая склонность симпатизировать маньякам и убийцам?

Это, скорее всего, дух противоречия. С одной стороны, люди ужасаются сделанному таким человеком. С другой стороны, человеку свойственно искать какие-то оправдания поступку. И эти оправдания нужны для того, чтобы человек почувствовал себя благородным. Он не добивает эту жертву, которая уже поймана и будет вот-вот осуждена, а он как бы пытается противостоять обществу и защищать его. К тому же некоторые люди в принципе склонны к мазохизму, то есть им доставляют удовольствие такие истории, события, они еще пытаются преступника оправдать, найти какое-то логическое объяснение его поступку. Это делается для того, чтобы человек как бы себя возвысил, для этого нужно пожалеть преступника.

Когда обсуждается в обществе вопрос о возвращении смертной казни, то сразу находятся те люди, которые выступают категорически против. Причем многие логически свою позицию не объясняют, они пытаются давить на чувства, эмоции, жалость, гуманность. Эта идея гуманности сейчас витает в Европе как призрак, потому что она привела к тем событиям, которые мы наблюдаем, в частности, в Германии, Франции, Италии и других странах. Этот процесс ведет к усилению мусульманского мира, равновесие в обществе нарушается. Также всегда находятся оппозиционеры, которым нравится выступать против чего-либо, причем неважно — против чего.

Сейчас пользуется популярностью российский сериал "Метод" про серийных убийц, успешной была картина "Молчание ягнят". Можно ли говорить о том, что таким образом у людей проявляется некая скрытая склонность к насилию?

В нас несомненно есть скрытая агрессия, которая уходит корнями в очень далекое прошлое, когда человек был вынужден защищаться от окружающего мира. Но благодаря обществу, то есть социализации, возникают рамки поведения, в которые человек себя помещает. Но глубоко внутри нашей психики сохраняется этот элемент агрессии. Поэтому мужчины часто увлекаются охотой, рыбалкой, оружием, боксом. Но у меня еще складывается впечатление, что люди любят картины со сценами насилия по одной простой причине: они как бы созерцают это со стороны, мол, хорошо, что это не со мной. Переживая на экране это физическое насилие, они получают удовлетворение, разрядку. Думаю, в основе все равно - сексуальное влечение, гормоны. Поэтому большинству женщин агрессия на экране не нравится, а мужчинам нравится.

Как вы можете охарактеризовать человека, который, например, носит майку с портретом Ганнибала Лектора или вешает соответствующие портреты героев-убийц у себя в комнате? Может ли он сам стать серийным убийцей? Какие механизмы могут привести к тому, чтобы человек стал серийным убийцей?

Подобные майки носят чаще всего молодые люди, конечно, не от большого ума. Просто это такой юношеский протест против общества. Люди рождаются одинаковые, с определенным набором хромосом. А дальше общество, окружение формирует поведение. Именно общество порождает серийных убийц, психопатов, в ответ на несущественный раздражитель они могут применить оружие. Хотя в психологии человека заложен очень сильный, мощный барьер, который называется "не убий".

В целом уровень агрессии в мире вырос в последнее время или он на постоянном уровне находится?

Уровень агрессии в мире вырос. И это складывается из тех событий, которые развиваются за последние 30-40 лет в Европе и на Ближнем Востоке. Ведь ислам — довольно миролюбивая религия. Но те люди, которые устраивают террористические акты, выдергивают из контекста какие-то фразы из Корана, и у большинства складывается впечатление, что эта религия призывает к убийству. А ведь любая агрессия приводит к противодействию. Поэтому по-прежнему есть террористические акты, и их будет становится все больше и больше.