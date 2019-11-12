Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети

Общество print

 У доцента петербургского вуза, обвиняемого в жестоком убийстве, нашлись сторонники в Сети.

Вчера, 11 ноября, на онлайн-платформе Change. org разместили петицию в защиту доцента исторических наук и преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его, напомним, обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко, состоявшей с ним в близких отношениях.

Автором инициативы выступил житель Ельца Геннадий Макаров. Согласно информации на странице социальной сети мужчины, он позиционирует себя как "правозащитник, юрист и блогер".

"Поддержим Великого ученого Доцента СПбГУ, сира Олега Соколова. Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния. Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы. Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова", — говорится в тексте петиции, которую подписали 18 человек.

Параллельно с голосованием на Change. org в соцсети "ВКонтакте" появилась группа сторонников доцента, создателем которой выступил тот же Геннадий Макаров. На страничке группы выкладываются тексты о невиновности Соколова. И даже утверждается, что причиной неадекватных действий учёного стал конфликт с историком-любителем и блогером Евгением Панасенковым. Тот якобы устроил травлю и организовал убийство Ещенко, подставив педагога.

Напомним, что именно Панасенков, как рассказывала Правда.ру, ранее неоднократно предупреждал руководство ВУЗа о "ненормальности" Соколова.

Портал "Форпост Северо-Запад" обратил внимание на тон и лексику этих публикаций и предположил, что кампания в поддержку историка запущена с целью провокации.

Однако, на Change. org появилась и вторая петиция. Ее автор, Иван Русичев, пишет, что Соколов стал "жертвой обстоятельств, психологического насилия гражданской жены и несовершенного семейного законодательства".

"Она знала, что он в свои 60+ лет вряд ли найдет себе женщину репродуктивного возраста кроме нее, потому позволила себе манипулировать профессором и делать все что ей захочется: изменять, идти на сторону, не слушать гражданского мужа, который отговаривал ее идти на день рождения "друга". Она эксплуатировала его экономически и изводила психически", — говорится в тексте.

Автор призывает "немедленно освободить профессора" и "принять закон о супружеской неверности с уголовным наказанием для изменника/изменницы".

Сам же Соколов озабочен исключительно своим ближайшим будущим. Как сообщает RUSSIANews, поздно вечером 11 ноября он встретился с председателем ОНК Александром Холодовым, у которого попросил очки, "телевизор в камеру, если повезет" и не сажать его с людьми, у которых есть уголовное прошлое. Судя по растерянному виду "наполеониста" и большом желании и дальше заниматься наукой, пишет издание, он еще не в курсе, что его уволили из СПбГУ.

Фото: ©Change. org

Темы спбгу change. org доцент убийство иван русичев олег соколов петиция в защиту геннадий макаров
Актуальная аналитика
Формула небес
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Недвижимость
Что происходит с рынком недвижимости?
Авто
История бренда Infiniti
Новости Все >
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Блогер в Костромской области вызван на допрос за оскорбление чиновника
Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Инженеры разработали носимые программируемые роборуки
Психотерапевт рассказала о признаках послеродовой депрессии
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Последние материалы
Блогер в Костромской области вызван на допрос за оскорбление чиновника
Родственникам раненых Шамсутдиновым солдат запрещено общаться со СМИ
Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня
Что происходит с рынком недвижимости?
В Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире
История бренда Infiniti
Гиацинт - цветок дождя. Посадка, правила ухода
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
Пиксибоб - настоящая домашняя рысь
Похудение, здоровая диета, статины и другие способы лечения гиперлипидемии
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нерукопожатная партия Vox стала третьей силой Испании Любовь Степушова Константин Кузнецов "Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош Константин Кузнецов
Комментарии
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
ВШЭ требует извинений от назвавшего русский язык "клоачным" профессора
"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Валенса рассказал о поляках, "выбивших советскому медведю зубы"
При строительство космодрома Восточный было украдено 11 млрд рублей
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ