Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети

У доцента петербургского вуза, обвиняемого в жестоком убийстве, нашлись сторонники в Сети.

Вчера, 11 ноября, на онлайн-платформе Change. org разместили петицию в защиту доцента исторических наук и преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его, напомним, обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко, состоявшей с ним в близких отношениях.

Автором инициативы выступил житель Ельца Геннадий Макаров. Согласно информации на странице социальной сети мужчины, он позиционирует себя как "правозащитник, юрист и блогер".

"Поддержим Великого ученого Доцента СПбГУ, сира Олега Соколова. Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния. Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы. Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова", — говорится в тексте петиции, которую подписали 18 человек.

Параллельно с голосованием на Change. org в соцсети "ВКонтакте" появилась группа сторонников доцента, создателем которой выступил тот же Геннадий Макаров. На страничке группы выкладываются тексты о невиновности Соколова. И даже утверждается, что причиной неадекватных действий учёного стал конфликт с историком-любителем и блогером Евгением Панасенковым. Тот якобы устроил травлю и организовал убийство Ещенко, подставив педагога.

Напомним, что именно Панасенков, как рассказывала Правда.ру, ранее неоднократно предупреждал руководство ВУЗа о "ненормальности" Соколова.

Портал "Форпост Северо-Запад" обратил внимание на тон и лексику этих публикаций и предположил, что кампания в поддержку историка запущена с целью провокации.

Однако, на Change. org появилась и вторая петиция. Ее автор, Иван Русичев, пишет, что Соколов стал "жертвой обстоятельств, психологического насилия гражданской жены и несовершенного семейного законодательства".

"Она знала, что он в свои 60+ лет вряд ли найдет себе женщину репродуктивного возраста кроме нее, потому позволила себе манипулировать профессором и делать все что ей захочется: изменять, идти на сторону, не слушать гражданского мужа, который отговаривал ее идти на день рождения "друга". Она эксплуатировала его экономически и изводила психически", — говорится в тексте.

Автор призывает "немедленно освободить профессора" и "принять закон о супружеской неверности с уголовным наказанием для изменника/изменницы".

Сам же Соколов озабочен исключительно своим ближайшим будущим. Как сообщает RUSSIANews, поздно вечером 11 ноября он встретился с председателем ОНК Александром Холодовым, у которого попросил очки, "телевизор в камеру, если повезет" и не сажать его с людьми, у которых есть уголовное прошлое. Судя по растерянному виду "наполеониста" и большом желании и дальше заниматься наукой, пишет издание, он еще не в курсе, что его уволили из СПбГУ.

Фото: ©Change. org