Опубликован список самых смешных профессий для россиян

В последнее время россияне делали смешные запросы на сайтах по поиску работы. Например, люди искали вакансии, где требуются кухонные работники, нарезающие овощи, эксперты по изготовлению париков, няни для собак или даже свахи.

Ещё россияне интересовалось не требуются ли где-нибудь "зрители", "путешественники" и "просто хорошие люди". Такие данные представил сервис по поиску работы HeadHunter.

Примечательно, что жители России запрашивали даже вакансию посла, несмотря на то, что они назначаются лично президентом страны. В список смешных вакансий вошли: помощник депутата, лесничий, клоун, тайный посетитель и специалист по этикету.