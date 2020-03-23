Наркологи рассказали о действии алкоголя на коронавирус

Медики наркологического диспансера Якутии не советуют употреблять спиртное. Они объяснили, что алкоголь не предотвратит заражение коронавирусом.

"Коронавирус распространяется очень быстро по всем странам мира. И пока одни граждане тщательно следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы обезопасить себя и своих родных, другие, чтобы избежать заражения, начинают принимать спиртное. Для множества людей ошибочное утверждение "алкоголь спасет от коронавируса" действует сродни заклинанию", — цитирует слова медиков REGNUM.

При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к врачу и исключить алкогольные напитки, которые не улучшат ситуацию, а только усугубят течение болезни.