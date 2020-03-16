В России начали страховать от коронавируса

Одновременно несколько крупных российских страховых компаний начали предлагать услуги по страхованию жизни от коронавируса нового типа. О новой услуге сообщили представители страховой компании "Арсенал", а также "Тинькофф страхование" и "АльфаСтрахование".

Например, "АльфаСтрахование" обещает выплатить один миллион рублей в случае наступления смерти от коронавируса. Стоимость страхового полиса составляет от 2 до 10 тысяч рублей.