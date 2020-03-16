Одновременно несколько крупных российских страховых компаний начали предлагать услуги по страхованию жизни от коронавируса нового типа. О новой услуге сообщили представители страховой компании "Арсенал", а также "Тинькофф страхование" и "АльфаСтрахование".
Например, "АльфаСтрахование" обещает выплатить один миллион рублей в случае наступления смерти от коронавируса. Стоимость страхового полиса составляет от 2 до 10 тысяч рублей.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.