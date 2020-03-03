В Госдуме рассказали, когда Россию накроет эпидемия коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом на территории России будет наблюдаться в конце апреля — начале мая 2020 года.

Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-хирург, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, россияне могут незаметно для себя переносить коронавирус, как обыкновенную простуду.