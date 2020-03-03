Пик заболеваемости коронавирусом на территории России будет наблюдаться в конце апреля — начале мая 2020 года.
Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, врач-хирург, депутат Госдумы от фракции КПРФ, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По словам депутата, россияне могут незаметно для себя переносить коронавирус, как обыкновенную простуду.
"Больницы есть, боксы есть, куда больных поместить есть, а вот как вести тяжелую группу, хватит ли на это ресурсов — здесь у нас большие сомнения", — сообщил парламентарий.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.