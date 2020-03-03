Сервис "Яндекс.Такси" передает данные о перемещении своих клиентов. Об этом стало известно из материалов дела против организаторов преследования журналиста Ивана Голунова.
О сотрудничестве с сервисом рассказал бывший полицейский Игорь Ляховец.
Экс-полицейский смог узнать адрес проживания Ивана Голунова, запросив данные у сервиса "Яндекс.Такси". Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы сервиса Владимир Исаев. Он утверждает, что компания получила официальный запрос от полиции.
В "Яндекс.Такси" сослались на закон РФ "О полиции", согласно которому они обязаны предоставлять любую информацию по запросу силовиков.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.