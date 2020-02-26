Ветеран ВОв в Донецке принимал личный парад

Торжественным маршем под звуки военного оркестра прошли по двору дома в Будденовском районе Донецка курсанты Академии гражданской защиты МЧС ДНР, Донецкого высшего общевойскового командного училища, , Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР и юнармейцы.

Принимал парад 94-летний ветеран ВОв, Алексей Юнда.

По словам подполковника Юрия Шпакова, замначальника факультета военной подготовки ДонВОКУ, парад состоялся в рамках акции «Спасибо каждому ветерану».

Алексей Юнда - орденоносец, участник Курильской десантной операции, был призван в Красную Армию в сентябре 1943 года и направлен на Дальний Восток в составе 968-го стрелкового полка.

Награжден