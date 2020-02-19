Пациентка проснулась во время операции на мозге ради игры на скрипке

Пациентка одной из британских клиник во время операции на мозге проснулась специально для того, чтобы сыграть на скрипке. Врачам нужно было определить здоровые участки органа, которые активизировались во время интеллектуальной деятельности.

Британка во время операции на мозге играла на скрипке

С помощью такого способа операция по удалению опухоли прошла успешно, и здоровые участки остались неповрежденными. Через две недели после вмешательства женщина вернулась к обычной жизни.

В музыке — вся жизнь

Пациентка британских хирургов — профессиональная скрипачка Дагмар Тернер. Она призналась, что сама уговорила врачей дать ей в руки скрипку во время операции.

"На самом деле, это я предложила, если они не против, сыграть на скрипке во время операции", — рассказала британским СМИ скрипачка.

Опасность заключалась в том, что если бы врачи случайно задели области мозга, которые отвечают на способностях музицировать, Тернер осталась бы без любимой работы. А во время игры доктора увидели, какие участки нужно обходить.