Нижегородский блогер "выгулял" свою девушку на поводке в нижнем белье

Полиция заинтересовалась выходной блогера из Нижнего Новгорода, который "выгулял" свою девушку на поводке и в БДСМ-маске в местном торговом центре.

Видео с "прогулкой" было опубликовано на странице блогера Ильи Молодцова.

На видео запечатлены недоумевающие посетили торгового центра, которые наблюдают за тем, как молодой человек ведет на цепи полуголую девушку в маске. Полицейские считают, что в действиях блогера может усматриваться мелкое хулиганство.