Полиция заинтересовалась выходной блогера из Нижнего Новгорода, который "выгулял" свою девушку на поводке и в БДСМ-маске в местном торговом центре.
Видео с "прогулкой" было опубликовано на странице блогера Ильи Молодцова.
На видео запечатлены недоумевающие посетили торгового центра, которые наблюдают за тем, как молодой человек ведет на цепи полуголую девушку в маске. Полицейские считают, что в действиях блогера может усматриваться мелкое хулиганство.
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