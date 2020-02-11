В Астрахани уволилась директор школы, где разгорелся секс-скандал

Директор школы, в которой педагога и девятилассника заподозрили в интимной связи, уволилась по собственному желанию. Сообщается, что причиной увольнения стало состояние здоровья. Исполняющим обязанности директора школы назначена ее заместитель.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в астраханской школе ученики распространили интимную переписку и откровенные видео с участием девятиклассника и учительницы биологии. Следственный комитет уже инициировал проверку. Пока подтверждения информации нет.