Школьники опубликовали интимную переписку ученика и учительницы

В Астрахани набирает обороты сексуальный скандал. В городскую редакцию обратилась женщина, которая утверждает, что местная учительница вступила в интимную связь с девятиклассником. По ее словам, школьники всего города пересылают друг другу видео, на котором запечатлены ученик и педагог. Также в распоряжении школьников имеется их интимная переписка.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента. На данный момент нет реальных подтверждений правдивости переписки. Возможно, кто-то пытается очернить репутацию преподавателя, которая становилась учителем года и является кандидатом педагогических наук.