Владимир Соловьев прокомментировал скандальное видео, на котором телеведущая ВГТРК не сможет сдержать смех во время репортажа о повышении льгот.
По его мнению, ролик не может быть правдивым. Соловьев считает, что это чья-то шутка или вброс.
Телеведущий утверждает, что руководство ВГТРК разберется в ситуации и сделает правильные решения. Также Соловьев не смог вспомнить, чтобы за такое увольняли.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.