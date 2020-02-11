Соловьев прокомментировал смех телеведущей ВГТРК

Владимир Соловьев прокомментировал скандальное видео, на котором телеведущая ВГТРК не сможет сдержать смех во время репортажа о повышении льгот.

По его мнению, ролик не может быть правдивым. Соловьев считает, что это чья-то шутка или вброс.

Телеведущий утверждает, что руководство ВГТРК разберется в ситуации и сделает правильные решения. Также Соловьев не смог вспомнить, чтобы за такое увольняли.