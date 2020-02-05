Алтайский врач с большим опытом частной практики Игорь Червяков усомнился в словах нарколога Даниила Покровского, который заявил о токсичности пива и присутствии в пенном напитке соединений, содержащих кобальт.
"Любой, даже самый полезный продукт питания при чрезмерном употреблении может стать разрушительным, ведь постулат, что "…разница только в дозе" актуален во все времена. Сначала определимся с парадигмой. Пиво — это спиртное, а оно полезным не бывает!", — заключил Червяков.
Также отмечается, что увеличение в размерах сердечных полостей или, как характеризовал его немецкий врач профессор Болингер, баварское "пивное" или "бычье" сердце обусловлено присутствием в пиве именно кобальта, используемого как стабилизатор пивной пены.
"И правда, пивовары использовали для этой цели соли этого металла приблизительно до 1960-х годов. С тех пор, когда обнаружилась связь кобальта с развитием "пивного сердца", его в производстве напитка не применяют", — уточнил врач.
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