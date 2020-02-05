Эксперт: полезного алкоголя не бывает

Алтайский врач с большим опытом частной практики Игорь Червяков усомнился в словах нарколога Даниила Покровского, который заявил о токсичности пива и присутствии в пенном напитке соединений, содержащих кобальт.

"Любой, даже самый полезный продукт питания при чрезмерном употреблении может стать разрушительным, ведь постулат, что "…разница только в дозе" актуален во все времена. Сначала определимся с парадигмой. Пиво — это спиртное, а оно полезным не бывает!", — заключил Червяков.

Также отмечается, что увеличение в размерах сердечных полостей или, как характеризовал его немецкий врач профессор Болингер, баварское "пивное" или "бычье" сердце обусловлено присутствием в пиве именно кобальта, используемого как стабилизатор пивной пены.