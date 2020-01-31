В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

"Единая Россия" готовит законопроект, который запретит перевозчикам по всей России высаживать детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Ранее аналогичный законопроект был принят Законодательным собранием Нижегородской области.

Примечательно, что в марте 2019 года Минтранс передавал в правительство такую инициативу, однако до Госдумы она не дошла.