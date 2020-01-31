"Единая Россия" готовит законопроект, который запретит перевозчикам по всей России высаживать детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Ранее аналогичный законопроект был принят Законодательным собранием Нижегородской области.
Примечательно, что в марте 2019 года Минтранс передавал в правительство такую инициативу, однако до Госдумы она не дошла.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.