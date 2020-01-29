Сын миллионера из РФ живет в съемной квартире и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний наследник одного из богатейших россиян — Михаила Фридмана, снимает "двушку" на окраине Москвы за $500 (примерно 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до места работы на метро.

Фридман-младший также пояснил, что ест и одевается на деньги, заработанные им самим. В прошлом году он вернулся в Москву из школы в Лондоне и занялся развитием своего бизнеса.

Как передавал Forbes в декабре, Александр Фридман с четырьмя компаньонами учредил компанию "Эсэф Девелопмент", занимающуюся поставками жевательной резинки Love Is и средства от похмелья Morning Care.