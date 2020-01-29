Александр Фридман, 19-летний наследник одного из богатейших россиян — Михаила Фридмана, снимает "двушку" на окраине Москвы за $500 (примерно 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до места работы на метро.
Фридман-младший также пояснил, что ест и одевается на деньги, заработанные им самим. В прошлом году он вернулся в Москву из школы в Лондоне и занялся развитием своего бизнеса.
Как передавал Forbes в декабре, Александр Фридман с четырьмя компаньонами учредил компанию "Эсэф Девелопмент", занимающуюся поставками жевательной резинки Love Is и средства от похмелья Morning Care.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.