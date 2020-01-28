Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о своей позиции

Мать мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, сейчас живет в Хабаровске и ждет ребенка в новом браке.

О том, что дети были оставлены бывшим мужем в аэропорту в Москве она, говорит, "узнала из Instagram".

После того, как ее нашли, охотно дает интервью и рассказывает о том, что в своей первой семье была жертвой мужа — тирана. А еще о том, что заберет детей к себе, "если отдадут".

Почему ушла, бросив детей

По словам женщины, причиной развода стало "агрессивное поведение мужа" и поэтому она не понимает, как мировой суд оставил детей с ним.

"Связи и деньги, наверное, помогли ему сделать так, чтобы дети остались с ним. Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей не видела с 2018 года. Он все это время меня преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал", — рассказывает Ольга Пушкарева.

Ненависть к бывшему мужу

"А потом начали спецслужбы звонить, узнавать, что да как. Говорят, что теперь прав родительских лишат нас обоих. Ну его-то давно пора. Он же псих. У него диагноз есть. Как ему детей отдавали дважды из приюта, куда он их помещал? А оружие как доверяли охраннику с диагнозом?" — слова обвинения непрерывным потоком льются из женщины, словно она торопится оправдать себя, свое неучастие в жизни собственных детей.

У властей иная точка зрения

А у властей Комсомольска-на-Амуре, между тем, информация о семье совсем иная.

Как рассказал Иван Лаврентьев, глава пресс-службы городской администрации, Ольга все последние годы скрывалась от родственников.

"Она несколько раз уходила из семьи, а потом и окончательно их бросила. И мужа, и детей. Даже ее родственники, которые иногда помогали Виктору Гаврилову с внуками, не знали, где она находится", — говорит Лаврентьев.

Отец же, по его словам, о детях заботился, как мог. Вот только работа вахтовым методом дважды вынудила его оставлять мальчишек в Центре социальной помощи семье и детям. Но возвращаясь с вахты, он первым делом забирал детей домой.

Что сейчас происходит с детьми

К слову, детский омбудсмен по Московской области, которая первая после сообщения полиции о "беспризорниках в Шереметьево" начала с ними работать, подтверждает сказанное об отце.

По ее словам,

"дети, когда их нашли, были чисто одеты, не боялись взрослых и рассказали, что любят папу. Мальчики легко идут на контакт. С ними пообщался психолог. А потом они побывали на экскурсии в красногорском океанариуме и позавтракали с губернатором Московской области Андреем Воробьевым".

Напомним, о том, что в столичном аэропорту Шереметьево отец оставил двоих детей 2011 и 2014 года рождения. Свой поступок Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре объяснил в записке, которую приложил к документам мальчиков. В ней он просил "приютить его детей, потому что сам не имеет возможности их содержать". И обещал, что "заберет сыновей, как только заработает денег"