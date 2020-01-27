"Я не могу их содержать" - отец оставил двоих сыновей в Шереметьево

В воскресенье сотрудниками столичного аэропорта Шереметьево в зоне терминала D были замечены двое маленьких детей, находившиеся без сопровождения взрослых.

Мальчики 2011 и 2014 года рождения, как установили сотрудники службы безопасности аэропорта, прилетели рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска с отцом.

"У мальчиков были при себе документы, в том числе свидетельства о рождении. Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО", — сказала Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта.

Почему отец оставил детей

В рюкзаке у детей нашли записку, в которой родитель написал, что

"находится в трудном финансовом положении", поэтому "содержать детей сейчас не может, но готов забрать их когда-нибудь".

О семье пока известно немного

Журналистам РЕН-ТВ удалось узнать о семье мальчиков. По данным телеканала, их мать в 2016 году сбегала от мужа, но позже в соцсетях появлялись снимки "всей семьи". Где сейчас находится женщина — неизвестно.

Сейчас мальчикам ничего не угрожает

Дети, как сообщила Ксения Мишонова, детский омбудсмен Московской области, находятся в медучреждении.