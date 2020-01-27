В воскресенье сотрудниками столичного аэропорта Шереметьево в зоне терминала D были замечены двое маленьких детей, находившиеся без сопровождения взрослых.
Мальчики 2011 и 2014 года рождения, как установили сотрудники службы безопасности аэропорта, прилетели рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска с отцом.
"У мальчиков были при себе документы, в том числе свидетельства о рождении. Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО", — сказала Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта.
В рюкзаке у детей нашли записку, в которой родитель написал, что
"находится в трудном финансовом положении", поэтому "содержать детей сейчас не может, но готов забрать их когда-нибудь".
Журналистам РЕН-ТВ удалось узнать о семье мальчиков. По данным телеканала, их мать в 2016 году сбегала от мужа, но позже в соцсетях появлялись снимки "всей семьи". Где сейчас находится женщина — неизвестно.
Дети, как сообщила Ксения Мишонова, детский омбудсмен Московской области, находятся в медучреждении.
"Поисками родителей занимается полиция", — сказала Мишонова.
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