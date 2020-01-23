Отец Урганта рассказал, что за убийство его сына предлагали $10000

Андрей Ургант, отец известного телеведущего Ивана Урганта, прокомментировал скандал вокруг своего сына. Православные активисты собирают подписи под петицией с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства. Также они пожелали ему "заболеть раком".

Андрей Ургант утверждает, что ничего не знает об этом и не следит за этой ситуацией. По его словам, если эти люди добьются своего, то "непонятно, что вообще происходит в стране".

"Кстати, несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов", — приоткрыл секрет отец телеведущего.

Речь идет о скандале, который спровоцировало высказывание Ивана Урганта в передаче "Смак". Телеведущий сказал, что порубил зелень, как "красный комиссар жителей украинской деревни".