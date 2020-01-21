Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева пожаловалась, что против нее организована травля в соцсетях. Она заявила, что не собирается отказываться от своих слов, а хейтерам посоветовала изучить ее высказывание.
"Для меня эти дни прошли непросто. Я столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути", - сообщила Водонаева.
Телеведущая столкнулась со шквалом травли после того, как раскритиковала инициативу президента России Владимира Путина увеличить помощь российским семьям и начать выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка.
Водонаева сказала, что
"быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать ради денег.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.