Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева пожаловалась, что против нее организована травля в соцсетях. Она заявила, что не собирается отказываться от своих слов, а хейтерам посоветовала изучить ее высказывание.

"Для меня эти дни прошли непросто. Я столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути", - сообщила Водонаева.

Телеведущая столкнулась со шквалом травли после того, как раскритиковала инициативу президента России Владимира Путина увеличить помощь российским семьям и начать выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка.

Водонаева сказала, что