Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина

Сегодня, 22 января, исполняется 96 лет со дня смерти Владимира Ленина — революционера, который в 1917 году привел к власти большевиков.

Забальзамированное тело первого руководителя советского правительства по сей день находится в специально построенном на Красной площади мавзолее. А российская общественность спорит о том, надо ли, наконец, захоронить "вождя мирового пролетариата" или оставить, как есть.

ИА РИА Новости провело на эту тему опрос среди российских правозащитников.

Захоронить

Как оказалось, большинство из них за то, чтобы захоронить тело Ленина.

"Мавзолей вообще построен в нарушение всех традиций. На Руси покойников испокон веков принято хоронить. Создание символов такого рода — это чудовищно. Это издевательство над прахом человека", — сказала Светлана Ганнушкина, председатель комитета "Гражданское содействие", член правления общества "Мемориал".

Роман Романов, член Совета по правам человека, тоже "за" захоронение тела:

"Для кого-то мавзолей Ленина имеет символическое значение, но здесь есть простое человеческое отношение без политики".

Сохранить, как памятник эпохи

Впрочем, есть среди правозащитников мнение, что мавзолей — это теперь уже памятник эпохи. И тогда (при таком отношении) его надо сохранить. Но возложить обязанность по содержанию "объекта" в таком случае на "правопреемников" (или тех, кто себя таковыми позиционирует).

Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора: