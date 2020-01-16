Forbes: Путин "убрал" кабмин, работой которого был недоволен

Кремль был недоволен тем, как работает правительство под руководством Дмитрия Медведева, поэтому окончание его карьеры в должности премьер-министра было вопросом времени.

Такую версию вчерашней внезапной отставки правительства страны, случившейся сразу после оглашения Послания президента, предлагает Forbes.

Ссылаясь на собственные источники, приближенные к федеральному правительству, журнал сообщает, что еще в декабре, когда Медведев отчитывался о выполнении нацпроектов, "Путин был явно недоволен".

"Президенту дали бумагу, из которой ясно было видно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Реакция Путина была крайне эмоциональна. По-видимому, тогда-то и решилась судьба премьер-министра", — цитирует Forbes слова своего источника.

По версии последнего, "решение об отставке Медведева Путин принял лично. К нему никто из министров готов не был".

Напомним, что объявление об отставке правительства было сделано практически сразу после выступления Путина с ежегодным Посланием Федеральному собранию.

Чуть позже на сайте Кремля появилось сообщение о том, что на место Медведева президент предложил кандидатуру Михаила Мишустина, главы ФНС.