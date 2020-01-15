Путин предложил главе ФНС возглавить правительство России

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.

В ходе рабочей встречи с главой государства Мишустин согласился возглавить правительство, сообщает пресс-служба Кремля.

После встречи с главой государства Михаил Мишустин отправился в Госдуму, где на внеочередное заседание собрался совет нижней палаты парламента.

Чуть позже стало известно, что 16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.