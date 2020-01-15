Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ.
В ходе рабочей встречи с главой государства Мишустин согласился возглавить правительство, сообщает пресс-служба Кремля.
После встречи с главой государства Михаил Мишустин отправился в Госдуму, где на внеочередное заседание собрался совет нижней палаты парламента.
Чуть позже стало известно, что 16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.