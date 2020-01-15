Правительство в полном составе уходит в отставку

Об этом заявил Дмитрий Медведев после разговора с Владимиром Путиным по итогам зачитанного сегодня послания президента Федеральному собранию.

Премьер считает, что изменения, которые будут внесены в основной закон страны, по всей вероятности, вскоре после обсуждения, изменят не только ряд конституционных статей, но и, в целом, баланс власти: исполнительной, законодательной, судебной.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - отметил Дмитрий Медведев.

Уже появилась информация, что Путин введет должность заместителя главы Совета безопасности и назначит на эту должность Дмитрия Медведева.

Политологи уже высказывают мысли о том, что фактически Медведев станет вице-президентом страны.