"Столото" назвал все обвинения в свой адрес "вопиющей клеветой"

Представители организаторов лотереи "Столото" выступили с комментариями относительно выдвинутых против них обвинений в мошенничестве при проведении розыгрыша новогоднего тиража, главным призом которого стал миллиард рублей.

"Столото" официально заявляет, что розыгрыш проводился в строгом соответствии с законодательством РФ: в прямом эфире, который транслировался каналом НТВ одновременно на все орбиты от Владивостока до Калининграда. В настоящее время юристами компании готовятся иски о защите деловой репутации. Все обвинения адвоката Сергеева — ложь и клевета", — цитирует слова Светланы Понкратовой, сотрудника пресс-службы "Столото" портал Znak. com.

Как следует из выступления Понкратовой, с победительницей розыгрыша Надеждой Бартош сотрудники познакомились лишь после того, как она пришла к ним в офис для оформления выигрыша.

"Бартош никоим образом не связана ни с кем из руководства компании. Однако, напомню господину адвокату Сергееву, что законодательство РФ не запрещает принимать участие в лотереях даже сотрудникам компании-распространителя государственных лотерей. Ведь повлиять каким бы ни было способом на итог розыгрыша невозможно: это всегда прямой эфир и строгий контроль тиражной комиссии", — говорит Понкратова.

Напомним, что Алексей Сергеев, адвокат из Москвы, обратился с в налоговую службу с требованием проверить честность организаторов "розыгрыша новогоднего миллиарда". Об этом подробнее читайте в материале на сайте.