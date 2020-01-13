Организаторов "Столото" подозревают в мошенничестве

Организаторов лотереи "Столото" обвиняют в мошенничестве. В частности, подозрительным показалось некоторым россиянам проведение новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. Ведь — и на это обратили внимание многие — он, как и новогодний выпуск прошлого года, транслировался в записи.

Александр Сергеев, адвокат из Москвы, обратился с заявлением в налоговую инспекцию. Юрист просит выяснить — не является ли подставным главный победитель — первый лотерейный миллиардер.

Скан обращения Сергеева опубликовал telegram-канал Mash:

"Результаты розыгрыша были известны за несколько дней до, их можно посмотреть раньше эфирной записи на телевидении в открытом доступе, в интернете. Розыгрыш новогоднего тиража проходит не в прямом эфире, а в записи", — говорится в заявлении.

Адвокат просит надзорные органы проверить, не были ли "билеты с крупным выигрышем в руках у аффилированных лиц" и наличие возможной связи организаторов с Надеждой Бартош - "первым лотерейным миллиардером России", которая "не выходила на связь" девять дней после тиража.

Заявитель призывает проверить — нет ли признаков монтажа в транслировавшейся записи программы, и запросить у организаторов информацию о местах, где были приобретены билеты с самыми крупными выигрышами.

Пресс-служба "Столото" оперативного комментария по изложенным в заявлении московского адвоката дать, как сообщает ИА URA.RU, отказалась.