Как распорядится выигрышем первая лотерейная миллиардерша России

Вчера стало известно имя победителя новогоднего розыгрыша лотереи "Столото". Это Надежда Бартош, жительница Московской области.

Женщина много лет проработала кадровиком на одном из крупных предприятий. Сейчас находится на пенсии, но продолжает работать — у нее собственный бизнес.

Счастливый билет она получила в подарок ко дню рождения. А поскольку раньше никогда в лотереи ей не везло, то и в этот раз за розыгрышем Надежда не следила.

"Он (билет — прим. ред) все дни праздников пролежал в бардачке машины дочери. Она-то и сообщила о выигрыше. Позвонила и загадочно так: "Мам, ты выиграла… Миллиард!", — рассказывает победительница лотереи.

По ее словам, "никакой такой" миллиардершей она себя пока не чувствует. Выигрыш планирует потратить "разумно":

"Часть вложу в развитие своего бизнеса, а другую часть направлю на благотворительность", — поделилась женщина своими планами в эфире канала НТВ.

Напомним, что розыгрыш рекордной, по словам организаторов, суммы состоялся в новогоднюю ночь. Надежда Бартош получит причитающуюся ей сумму за вычетом положенного по закону подоходного налога в течение полугода.