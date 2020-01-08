Лидер ЛДПР вновь прогулялся по ярмарке на Манежной площади, где прокомментировал свои недавние высказывания в адрес россиян на Красной площади. Напомним, в воскресение политик посетил ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги присутствующим и называл их "холопами".
По словам Жириновского, в слове "холоп" нет ничего предосудительного.
"А то им не нравится слово "холопы, крепостные". Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - пояснил политик.
Также Жириновский объяснил присутствующим, что слово "хлопцы" произошло от слова "холоп".
Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?