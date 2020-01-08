Жириновский не считает слово "холоп" оскорбительным

Лидер ЛДПР вновь прогулялся по ярмарке на Манежной площади, где прокомментировал свои недавние высказывания в адрес россиян на Красной площади. Напомним, в воскресение политик посетил ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги присутствующим и называл их "холопами".

По словам Жириновского, в слове "холоп" нет ничего предосудительного.

"А то им не нравится слово "холопы, крепостные". Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - пояснил политик.

Также Жириновский объяснил присутствующим, что слово "хлопцы" произошло от слова "холоп".