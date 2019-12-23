Жители России назвали свои любимые телепрограммы

Среди самых любимых телепрограмм у жителей РФ оказались шоу "Мужское и Женское" и "Поле чудес", транслируемые "Первым каналом". Таковыми оказались результаты исследования от компании Mediascope.

Кроме этого, в числе наиболее любимых россиянами телепередач оказались "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", Comedy Club на ТНТ и "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Также респонденты называли такие передачи, как "Новости", "Спорт" и "60 минут".

У молодых людей (16-24 года) любимой программой стало шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, второе место заняла программа "Орел и решка" на телеканале "Пятница!", третье — шоу Comedy Club. У публики 25-34 лет самым популярным оказался проект Comedy Club, далее серия программ ведущего Игоря Прокопенко на РЕН ТВ и КВН на Первом канале. У возрастной группы 35-44 года самые любимые телепрограммы — Comedy Club, КВН и Спорт.