Жители Свердловской области накопили 12 млрд долгов за электричество

В Свердловской области общий размер задолженности потребителей за электроэнергию достиг, по данным на конец 2019 года, более 12 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе филиала "Свердловский" компании "Т Плюс".

Согласно информации энергетической компании, долги за поставки электричества превысили 6,7 млрд рублей, а за теплоснабжение — более 5,2 млрд рублей. В структуре долгов за электричество большая часть — это долги предприятий, а за теплоснабжение — УК и ТСЖ.

Как ситуация изменилась за полгода?

Как сообщалось ранее, по данным на конец лета текущего года, в Свердловской области предприятия сферы ЖКХ накопили долгов перед энергетиками примерно 8 миллиардов рублей. Из них 4,29 миллиарда рублей — за тепло и 3,62 миллиарда рублей — за свет.