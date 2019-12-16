Адвокат историка-расчленителя рассказал о его попытках суицида

Адвокат историка-расчленителя Олега Соколова Александр Почуев рассказал о попытках своего подзащитного свести счеты с жизнью. Ранее было известно только об одной попытке суицида: во время следственного эксперимента. Тогда адвокат подчеркивал, что Соколов находится в "очень подавленном состоянии".

По словам Почуева, еще одна попытка уйти из жизни была предприняла его подзащитным в одном из СИЗО, где он содержался. Пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти отказалась как-либо комментировать слова адвоката, поскольку данные о подследственных не разглашаются.