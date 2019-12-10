Якутская пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч рублей

В Нерюнгринском районе Якутии 63-летняя женщина попалась на уловку преступников и потеряла крупную сумму.

По сведениям регионального МВД, размещенное в Сети объявление о продаже клетки для птиц стало "наводкой" для мошенника, позвонившего пенсионерке. Неизвестный мужчина сказал, что готов приобрести товар. Он попросил пожилую женщину назвать номер карты, на которую якобы планировал перевести средства. Пенсионерка, ничего не подозревая, продиктовала ему данные своей карты, а после мошенник попросил ее назвать код из смс-сообщения, который поступил ей на телефон, что она и сделала.

Немедленно после этого женщине начали приходить смс-сообщения о переводе денег с ее карты. В итоге злоумышленник снял со счета 349 тысяч рублей.