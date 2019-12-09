Определены самые "трезвые" регионы России

В 2019 году самыми "непьющими" российскими регионами стали Дагестан, Ингушетия и Чечня. Такие данные представлены в Национальном рейтинге трезвости субъектов РФ, который ежегодно составляет организация "Трезвая Россия".

Последние места рейтинга и звание самых "пьющих" регионов России получили Ненецкий автономный округ, Чукотка и Приморский край. Российская столица заняла восьмую позицию рейтинга, Санкт-Петербург - 14 место.