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Источник Правда.Ру

Американец исполнил обещание жениться перед самой смертью

Общество

Умирающий житель города Чикаго (Америка) заключил брак со своей школьной подругой. Об этом передает издание Daily Mail.

23-летнему Хавьеру Родригесу медики поставили диагноз гипертрофическая кардиомиопатия. Это врожденное генетическое состояние, приводящее к сердечной недостаточности. В14 и 18 лет молодому человеку делали пересадку сердца.

С начала обучения в старшей школе Родригес встречался со своей одноклассницей — Кристал Куэвас. У пары родилась дочь.

Лечащий врач Родригеса рассказал, что ему осталось жить несколько недель или даже дней. В качестве своей последнего желания молодой человек захотел заключить брак с Куэвас. Он захотел, чтобы на его надгробном камне была надпись "муж".

Церемония бракосочетания прошла очень быстро, она состоялась в часовне при Медицинском центре Чикаго 27 ноября. Как пояснила новобрачная, ее супруг спокойно относится к своему диагнозу. После мероприятия пара отправилась в хоспис.

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