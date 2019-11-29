Средний чек жителей РФ на фастфуд увеличился до 240 рублей

Жители России стали больше тратить на покупки фастфуда. Об этом свидетельствуют статистические данные. За первый десять месяцев 2019 года средний чек россиян на расходы в категории "фастфуд" увеличился на 2%. При этом, объем продаж "уличной еды" увеличился на 4%.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные Сбербанка, Delivery Club и "Платформы ОФД". Самыми популярными товарами стали: бургеры, блины, выпечка, кофе и чай. Наибольшие расходы на фастфуд наблюдаются у жителей Москвы, Приморского края, Ульяновской, Тамбовской и Пензенской областей. В среднем жители этих регионов тратят 350 рублей на питание вне дома.