Жители России стали больше тратить на покупки фастфуда. Об этом свидетельствуют статистические данные. За первый десять месяцев 2019 года средний чек россиян на расходы в категории "фастфуд" увеличился на 2%. При этом, объем продаж "уличной еды" увеличился на 4%.
Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные Сбербанка, Delivery Club и "Платформы ОФД". Самыми популярными товарами стали: бургеры, блины, выпечка, кофе и чай. Наибольшие расходы на фастфуд наблюдаются у жителей Москвы, Приморского края, Ульяновской, Тамбовской и Пензенской областей. В среднем жители этих регионов тратят 350 рублей на питание вне дома.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.