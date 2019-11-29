Депутат Госдумы рассказал о задержанной в Крыму шпионке

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о жительнице города, которую задержала ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По его словам, задержанная является гражданским служащим Черноморского флота.

"Вы понимаете, что происходит? За шпионаж задержана гражданская служащая Черноморского флота. Это очередной раз доказывает, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война", - заявил Белик.

Ленинский районный суд Севастополя постановил арестовать задержанную на два месяца.